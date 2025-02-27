Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина

Російські війська в ніч на четвер, 27 лютого, випустили по Україні 166 ударних дронів та безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що вночі 27 лютого ворог запускав дрони із кількох напрямків, а саме: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Силам ППО вдалося ліквідувати 90 БпЛА. Ще 72 безпілотники не досягли цілей, адже були локаційно втрачені.

Робота ППО 27 лютого

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Зокрема у Київській області унаслідок російської атаки ударними безпілотниками є пошкодження у Бориспільському, Броварському та Обухівському районах.

Нагадаємо, в ніч на середу, 26 лютого, російські військові атакували Київську область безпілотниками. Внаслідок обстрілу Бучанського району загинула журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик та її чоловік Павло Іванчов.