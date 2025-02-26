Енергетики намагаються відновити електропостачання споживачам

На Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення світла. Про це у середу, 26 лютого, повідомило НЕК «Укренерго».

«Через наслідки обстрілів енергооб’єктів в Одеській та Дніпропетровській областях обленерго вимушено застосовують відключення, що зумовлені мережевими обмеженнями», – йдеться у повідомленні.

У дописі зауважують, що наразі тривають ремонтні роботи і енергетики намагаються відновити електропостачання споживачам. Водночас в «Укренерго» закликали усіх українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 19:00.

За словами фахівців, споживання електроенергії знижується. 26 лютого станом на 09:30 його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина – підвищення температури повітря у кількох регіонах України.

Відомо, що під час масованої атаки в ніч на 26 лютого, Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області. Який саме об'єкт постраждав від обстрілу і яка ступінь руйнування, не повідомляють.

Нагадаємо, у ніч на середу, 26 лютого, російські війська атакували України 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок обстрілу Бучанського району Київщини дві людини загинули та ще двоє дістали поранення.