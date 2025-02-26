ДСНС Київщини, пошкоджений будинок на Київщині під час атаки 26 лютого

фото ДСНС Київщини, пошкоджений будинок на Київщині під час атаки 26 лютого

Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків

В ніч на середу, 26 лютого, російські військові атакували Київську область безпілотниками. Внаслідок обстрілу Бучанського району одна людина загинула та ще двоє дістали поранення. Про це повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

«Унаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину одна людина загинула та дві травмовано. Тіло загиблої виявили під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі», – розповів Калашник.

Тоді як в іншому населеному пункті району госпіталізували дівчину 2005 року народження, яка отримала рану потиличної ділянки голови. Крім цього, чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті.

Пошкодження на Київщині внаслідок атаки 26 лютого

За попередньою інформацією, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено.

Оперативні групи продовжують ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч та вранці вівторка, 25 лютого, російська армія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники.