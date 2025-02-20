Внаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі

Пізно ввечері у середу, 19 лютого, російські війська вкотре масовано атакували Одесу дронами. Одна людина постраждала, а частина мешканців залишилися без світла та тепла. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Внаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, також було пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та приватний будинок. Відомо також про одного постраждалого – 55-річного чоловіка госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Фото Геннадія Труханова, пошкоджений будинок в Одесі внаслідок атаки 19 лютого

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок двох днів ударів по Одеському району без світла залишилися 89,5 тис. абонентів. Також пошкоджено тепломагістраль, тому у частини мешканців відключено опалення.

На місці працює оперативний штаб, районна адміністрація, екстрені та оперативні служби.

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 лютого, російські окупанти завдали масованої атаки по Одесі. Внаслідок обстрілу постраждав густонаселений мікрорайон міста – там чотири поранених, а ще 250 тис. людей залишилися без електропостачання.