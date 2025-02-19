Внаслідок обстрілу постраждав густонаселений мікрорайон Одеси

У ніч на середу, 19 лютого, російські окупанти завдали масованої атаки по Одесі. Внаслідок обстрілу постраждав густонаселений мікрорайон міста – там є чотири поранених, а ще 250 тис. людей залишаються без електропостачання, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Приблизно опівночі Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одеси рухаються ворожі безпілотники. Згодом у міста пролунали вибухи.

«Внаслідок ворожої атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків. Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок», – повідомив Геннадій Труханов.

У мікрорайоні, який постраждав внаслідок ворожої атаки, проживають понад 250 тис. мешканців. Спочатку мер міста повідомив про одного пораненого, проте згодом у пресслужбі ДСНС повідомили про збільшення кількості постраждалих в Одесі до чотирьох. Серед поранених – дитина, повідомили рятувальники.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. У мікрорайон розгортають палатки та пункти незламності для прийому мешканців. Школи, в яких немає світла через російську атаку, не прийматимуть дітей 19 лютого.

«Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі», – прокоментував російську атаку президент України Володимир Зеленський.

За його словами, станом на 09:40 в Одесі 160 тис. людей перебувають без тепла та електропостачання.

Доповнено 10:59. У пресслужбі ДТЕК повідомили, що росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту компанії, внаслідок чого зникло світло та тепло в Одесі та Одеському районі. За даними ДТЕК, за ранок енергетикам вдалося відновити електропостачання 15 тис. родин.