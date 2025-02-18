Ворожий дрон поцілив в житлову багатоповерхівку в Долинській, 18 лютого 2025 рік

У ніч на вівторок, 18 лютого, ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку в місті Долинська на Кіровоградщині. Щонайменше троє людей постраждали, повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За даними очільника області, унаслідок дронової атаки постраждали мама і двоє дітей.

«Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники та поліцейські евакуювали мешканців 38 квартир пошкодженого будинку. На місці працюють всі відповідні служби.

Як повідомили у Національній поліції, відомості про черговий злочин російських окупантів внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).



Райкович розповів, що цієї ночі ворожі безпілотники атакували й Кропивницький район. Обійшлось без постраждалих.

Додамо, що повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА на Кіровоградщині оголосили о 20:44. Та тривала до 03:21.