Росіяни вночі випустили по Україні майже 150 ударних дронів
Понад 80 знищили бійці сил протиповітряної оборони
У ніч на понеділок, 17 лютого, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Загалом за ніч росіяни випустили майже 150 БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
З 21:00 16 лютого окупанти застосували проти України 147 безпілотників типу Shahed, а також дронів-імітаторів. Пуски ворожих цілей відбувалися з російських Орла, Брянська, Курська, Міллерово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.
Для збиття ворожих безпілотників залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті роботи ППО військовослужбовці підтвердили збиття 83 ударних БпЛА. Ще 59 дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.
Результат роботи ППО у ніч на 17 лютого
Уночі вибухи лунали у десятьох областях:
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Київській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Одеській.
Внаслідок нічної атаки є руйнування на Київщині, Харківщині, Полтавщині та в Запоріжжі. Через російську атаку в регіонах постраждали енергетичні об’єкти – це зумовило аварійні відключення електроенергії по всій території України, повідомило «Укренерго».