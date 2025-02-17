Наслідки атаки дронів на Київську область 17 лютого

У ніч на понеділок, 17 лютого, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Загалом за ніч росіяни випустили майже 150 БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 21:00 16 лютого окупанти застосували проти України 147 безпілотників типу Shahed, а також дронів-імітаторів. Пуски ворожих цілей відбувалися з російських Орла, Брянська, Курська, Міллерово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Для збиття ворожих безпілотників залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті роботи ППО військовослужбовці підтвердили збиття 83 ударних БпЛА. Ще 59 дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 17 лютого

Уночі вибухи лунали у десятьох областях:

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Чернігівській,

Черкаській,

Київській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Одеській.

Внаслідок нічної атаки є руйнування на Київщині, Харківщині, Полтавщині та в Запоріжжі. Через російську атаку в регіонах постраждали енергетичні об’єкти – це зумовило аварійні відключення електроенергії по всій території України, повідомило «Укренерго».