Сили ППО ліквідували 95 безпілотників

У ніч на неділю, 16 лютого, сили ППО відбивали атаку російських безпілотників у 10 областях України. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 16 лютого російські війська випустили для атаки по Україні 143 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з Орла, Брянська та Шаталова. Крім цього, ворог атакував Одещину двома балістичними ракетами, які випустили із тимчасово окупованого Криму.



Сили ППО ліквідували 95 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Ще 46 ворожих дронів було локаційно втрачено.

«Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина», – зазначають у повідомленні.

Робота ППО 16 лютого

У Київській області постраждалих серед цивільного населення немає. Влучань у критичну інфраструктуру також не зафіксовано. Однак внаслідок атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складського приміщення виробництва, а також пошкоджено один приватний будинок. У Броварському районі зафіксовано пошкодження шести приватних будинків.

Пошкоджений склад на Київщині внаслідок російської атаки 16 лютого, фото ДСНС Київщини

У Миколаєві є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, поранений 64-річний чоловік.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 15 лютого, російські військові випустили по Україні 70 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у шести областях України.