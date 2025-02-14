Момент влучання дрона в укриття 4-го реактора ЧАЕС

У ніч на п’ятницю, 14 лютого, один з російських дронів-камікадзе, випущених вночі по Україні, уразив саркофаг 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції, який захищає від радіації. Там зайнялася пожежа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент оприлюднив відео, на якому зафіксований момент влучання ворожого дрона в саркофаг АЕС. На відео видно вибух та початок пожежі. За словами Володимира Зеленського, дрон був начинений фугасною бойовою частиною.

«Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», – повідомив Володимир Зеленський.

У МАГАТЕ також підтвердили атаку на укриття реактора. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що команда, яка перебувала на території Чорнобильської АЕС, почула, як БпЛА врізався в дах. За його словами, атака дрона на саркофаг ЧАЕС та зростання військової активності навколо Запорізької АЕС «підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки».

За даними ДСНС у Київській області, після удару російського БпЛА по укриттю ЧАЕС на промисловому майданчику атомної станції зафіксували 0,57 мкЗв/год. Такий показник не перевищує допустиму норму.

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, атаку на Чорнобильську АЕС обговорять на Мюнхенській безпековій конференції

«Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не “занепокоєні”, як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон», – повідомив Єрмак.

Доповнено. Під час пресконференції в Мюнхені Володимир Зеленський повідомив, що дрон, який уразив укриття Чорнобильської АЕС, рухався на висоті 85 м, що не дозволяє протиповітряним радарам його зафіксувати. Президент припустив, що росіяни атакували саркофаг умисно.

Наразі триває моніторинг пошкоджень саркофага.