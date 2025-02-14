Наслідки нічної атаки на Одеську область

У ніч на п’ятницю, 14 лютого, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні дрони. В 11 областях вночі лунали вибухи – втім, більшість БпЛА вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 19:00 13 лютого окупанти випустили по Україні 133 дрони-камікадзе. Пуски відбувалися з російських Міллерово, Курська, Брянська, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття російської атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Більшість дронів, які атакували Україну, вдалося нейтралізувати.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Результат роботи ППО у ніч на 14 лютого

Зазначається, що ще 58 безпілотників-імітаторів локаційно втратили. Втім, негативних наслідків внаслідок цього немає.

У пресслужбі Повітряних Сил повідомили, що нічна атака росіян спричинила руйнування на Київщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. Зокрема, на Харківщині у місті Богодухів внаслідок падіння уламків БпЛА постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, які отримали гостру реакцію на стрес. У населеному пункті пошкоджені п’ять приватних будинків, трактор та автомобіль. Інформації про руйнування чи постраждалих в інших регіонах наразі немає.