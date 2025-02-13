Внаслідок атки є руйнування на Одещині та Харківщині

У ніч на четвер, 13 лютого, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники. Загалом за ніч росіяни випустили 140 БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 20:00 12 лютого російські окупанти запустили 140 дронів типу Shahed та імітаційних безпілотників зі своєї території. Зокрема, дрони запускалися з російських Орла, Брянська, Курська, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Результат роботи ППО у ніч на 13 лютого

Ще 52 дрони-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. До відбиття російської атаки у ніч на 13 лютого залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

У пресслужбі Повітряних Сил повідомили, що внаслідок нічної атаки росіян є руйнування на Одещині та Харківщині.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, росіяни випустили по Україні балістичні ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки постраждав Київ – там є загиблий та постраждалі, а також значні руйнування інфраструктури.