Внаслідок російської атаки загинула людина, щонайменше троє поранені

У ніч на середу, 12 лютого, російські окупанти атакували Київ, застосувавши ракети. Внаслідок обстрілу у кількох районах міста є руйнування, одна людина загинула, є постраждалі, повідомили у КМДА.

Протягом ночі окупанти атакували Київ та області за допомогою безпілотників, а приблизно о 04:20 у місті оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Приблизно о 04:30 у Києві лунали вибухи, працювала ППО. За даними голови Офісу Президента Єрмака та голови ЦПД Андрія Коваленка, росіяни завдали ударів балістичними ракетами.

За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок атаки є руйнування в чотирьох районах – Голосіївському, Подільському та Святошинському та Оболонському. Там зайнялися пожежі. Зокрема, в Оболонському районі горить вогонь з першого по сьомий поверх офісної будівлі, в Голосіївському – загоряння у складських приміщеннях площею 600 м2, а в Солом’янському – пожежа на даху житлового будинку.

«Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. Одна людина загинула та одна постраждала», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Згодом Віталій Клично повідомив, що кількість постраждалих в Оболонському районі зросла до трьох. Серед них – 9-річна дівчинка, її госпіталізували. О 07:15 ДСНС оновило інформацію – в Оболонському районі постраждали щонайменше чотири людини.

На місцях обстрілів працюють понад 80 рятувальників та 17 одиниць техніки. Триває ліквідація руйнувань.

Окрім Києва, є також руйнування в області – у пресслужбі поліції повідомили, що в одному з районів пошкоджені дев’ять приватних будинків, а також два авто та господарча споруда, а в іншому зайнялося складське приміщення.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ППО збила 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із 7, запущених цієї ночі.

Нічний ракетний удар по Києву прокоментував президент України Володимир Зеленський.

«Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни», – зазначив глава держави.