ППО ліквідувала 57 БпЛА росіян

У ніч на вівторок, 11 лютого, російські військові випустили по Україні 19 ракет різних типів та 124 БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Вночі 11 лютого російські військові здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом ворог випустив 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Наразі Повітряні сили ще уточнюють інформацію щодо типів та результатів бойової роботи.



Також ворог атакував Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. ППО ліквідувала 57 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Крім цього, 64 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Робота ППО 11 лютого

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Нагадаємо, 11 лютого Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по об’єктах української енергосистеми. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи було запроваджено аварійні відключення по всій країні. Та вже о 10:50 їх скасували.

У Полтавській ОВА зазначили, що Росія атакувала газову інфраструктуру в області. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.