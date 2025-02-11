По всій країні ввели аварійні відключення світла

У вівторок, 11 лютого, Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по об’єктах української енергосистеми. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час ракетної атаки під прицілом, зокрема, була газова інфраструктура.

«Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» також повідомили, що у зв’язку з ракетною атакою росіян по всій країні ввели аварійні відключення світла. Їх скасують після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Доповнено о 07:30. У Полтавській ОВА зазначили, що Росія атакувала газову інфраструктуру в області. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

«Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано», – додають у дописі.

Нагадаємо, російські війська в ніч на понеділок, 10 лютого, атакували Україну 83 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.