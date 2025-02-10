Загалом ППО ліквідувала 61 безпілотник

Російські війська в ніч на понеділок, 10 лютого, атакували Україну 83 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на 10 лютого противник випустив 83 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад відбивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Загалом ППО ліквідувала 61 безпілотник, ще 22 ворожі БпЛА були локаційно втрачені.



Внаслідок нічної атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Зокрема, внаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді в дачному кооперативі сталося загоряння автомобільного кунга. Також, за попередніми даними, пошкоджені 30 дачних ділянок.

У Сумах стався приліт по території автостоянки посеред житлової забудови. Пошкоджено багато автомобілів, у багатоповерхівках вибило вікна.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 9 лютого, російські окупанти випустили по Україні 151 безпілотник. Повітряні сили знищили 70 ворожих дронів.