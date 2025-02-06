Сирський запевнив, що в цій війні ініціатива за напрямком БпЛА належить українцям

Російська окупаційна армія створила новий рід військ – війська безпілотних систем ЗС РФ. Про це повідомив в четвер, 6 лютого, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з посиланням на доповідь української військової розвідки J2.

Зі слів Головнокомандувача, російські окупанти планують залучити 210 тис. військовослужбовців у складі 277 військових частин та підрозділів цього роду військ до 2030 року.

Попри це, як стверджує Сирський, у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить українцям.

«Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням», – заявив генерал.

Він повідомив, що в січні 66% російської техніки було виведено з ладу завдяки роботі ударних БпЛА різних типів. Упродовж минулого місяця дрони Сил оборони уразили або знищили на 7% більше ворожих цілей, ніж у грудні.



«Найбільша частка уражень – 49% – припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком – підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад», – відзначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти розробили систему керування роєм БпЛА за допомогою одного пульта. Система GCS допомагає керувати безпілотниками на різних частотах для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби.