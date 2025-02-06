Росіяни вночі випустили по Україні 2 балістичні ракети та 77 БпЛА
Українська ППО знищила більшість ворожих дронів
У ніч проти четверга, 6 лютого, російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та безпілотники різних типів. Повітряний напад ворога відбивали в 11 областях країни, повідомило Командування Повітряних сил.
За даними відомства, із 19:00 5 лютого окупанти випустили 77 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори з російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрова та Шаталова. Ще дві балістичні ракети «Іскандер-М» ворог запустив із Ростовської області РФ.
Станом на 09:00 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів українські захисники знищили у небі над:
- Харківщиною,
- Полтавщиною,
- Сумщиною,
- Київщиною,
- Черкащиною,
- Чернігівщиною,
- Житомирщиною,
- Вінниччиною,
- Запоріжжям,
- Дніпропетровщиною,
- Одещиною.
Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Результати роботи ППО у ніч на 6 лютого
Унаслідок ворожої атаки постраждали:
Харківщина – ворожий безпілотник вдарив по території ринку «Барабашово» у Київському районі Харкова. Через атаку пошкоджено щонайменше 100 торгівельних павільйонів.
Ще один безпілотник атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі Харкова. Також пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.
Дніпропетровщина – внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Без постраждалих.
На час публікації новини інші обласні чи міські військові адміністрації не повідомили про наслідки ворожої атаки на регіони.