Окупанти випустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської області РФ

У ніч проти четверга, 6 лютого, російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та безпілотники різних типів. Повітряний напад ворога відбивали в 11 областях країни, повідомило Командування Повітряних сил.

За даними відомства, із 19:00 5 лютого окупанти випустили 77 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори з російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрова та Шаталова. Ще дві балістичні ракети «Іскандер-М» ворог запустив із Ростовської області РФ.

Станом на 09:00 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів українські захисники знищили у небі над:

Харківщиною,

Полтавщиною,

Сумщиною,

Київщиною,

Черкащиною,

Чернігівщиною,

Житомирщиною,

Вінниччиною,

Запоріжжям,

Дніпропетровщиною,

Одещиною.

Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Результати роботи ППО у ніч на 6 лютого

Унаслідок ворожої атаки постраждали:

Харківщина – ворожий безпілотник вдарив по території ринку «Барабашово» у Київському районі Харкова. Через атаку пошкоджено щонайменше 100 торгівельних павільйонів.

Ще один безпілотник атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі Харкова. Також пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.

Дніпропетровщина – внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Без постраждалих.

На час публікації новини інші обласні чи міські військові адміністрації не повідомили про наслідки ворожої атаки на регіони.