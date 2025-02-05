Росіяни вночі атакували Україну балістичними ракетами та сотнею дронів
Майже 60 БпЛА вдалося знищити силам ППО
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У ніч на середу, 5 лютого, російські окупанти завдали ударів по Україні, застосувавши балістичні ракети й ударні безпілотники. Загалом противник випустив понад сотню повітряних цілей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
За даними ПС, з 20:00 4 лютого росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також випустили 104 дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори. Дрони окупанти запускали з російських Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
«Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результат роботи ППО у ніч на 5 лютого
Ще 42 дрони-імітатори локаційно втратили. Негативних наслідків внаслідок їхньої втрати немає.
Внаслідок нічної атаки постраждали п’ять областей України:
- Київщина – уламки дронів спричинили пожежу у приватному будинку та складському приміщенні поліграфічного підприємства,
- Кіровоградщина – пошкоджені чотири житлові будинки, чотири господарчі споруди, авто та паркани, зайнялася пожежа,
- Сумщина – пошкоджені приватні та нежитлові будинки, а також навчальний заклад,
- Харківщина – дрони пошкодили пам’ятку архітектури у Харкові, пошкоджене скління вікон сімох корпусів навчального закладу, постраждав 49-річний чоловік,
- Донеччина – інформації про руйнування чи постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, 3 лютого ISW повідомив, що росіяни розробили систему керування роєм БпЛА за допомогою одного пульта та вже використовують її на полі бою. Ця система допомагає безпілотниками уникати українських засобів радіоелектронної боротьби – втім, якими саме дронами можна керувати за допомогою неї, наразі невідомо.