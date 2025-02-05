У п'ятьох областях є пошкодження житлової та нежитлової інфрвструктури

У ніч на середу, 5 лютого, російські окупанти завдали ударів по Україні, застосувавши балістичні ракети й ударні безпілотники. Загалом противник випустив понад сотню повітряних цілей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними ПС, з 20:00 4 лютого росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також випустили 104 дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори. Дрони окупанти запускали з російських Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 5 лютого

Ще 42 дрони-імітатори локаційно втратили. Негативних наслідків внаслідок їхньої втрати немає.

Внаслідок нічної атаки постраждали п’ять областей України:

Київщина – уламки дронів спричинили пожежу у приватному будинку та складському приміщенні поліграфічного підприємства,

– уламки дронів спричинили пожежу у приватному будинку та складському приміщенні поліграфічного підприємства, Кіровоградщина – пошкоджені чотири житлові будинки, чотири господарчі споруди, авто та паркани, зайнялася пожежа,

– пошкоджені чотири житлові будинки, чотири господарчі споруди, авто та паркани, зайнялася пожежа, Сумщина – пошкоджені приватні та нежитлові будинки, а також навчальний заклад,

– пошкоджені приватні та нежитлові будинки, а також навчальний заклад, Харківщина – дрони пошкодили пам’ятку архітектури у Харкові, пошкоджене скління вікон сімох корпусів навчального закладу, постраждав 49-річний чоловік,

– дрони пошкодили пам’ятку архітектури у Харкові, пошкоджене скління вікон сімох корпусів навчального закладу, постраждав 49-річний чоловік, Донеччина – інформації про руйнування чи постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, 3 лютого ISW повідомив, що росіяни розробили систему керування роєм БпЛА за допомогою одного пульта та вже використовують її на полі бою. Ця система допомагає безпілотниками уникати українських засобів радіоелектронної боротьби – втім, якими саме дронами можна керувати за допомогою неї, наразі невідомо.