Росіяни вже використовують цю систему у війні проти України

Російські військові використовують систему управління GCS. Вона може керувати одночасно необмеженою кількістю БпЛА за допомогою одного пульта. Про це у неділю, 2 лютого, повідомив Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, система GCS може керувати необмеженою кількістю дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

«Конструкторське бюро Hermes, дочірня компанія виробника систем боротьби з дронами Kaisant, заявило 31 січня, що воно розробило систему GCS яка може керувати роєм необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування», – йдеться у повідомленні.

Росіяни вже використовують цю систему у війні проти України. У дописі зазначають, що вона допомагає керувати безпілотниками дистанційно на різних частотах, щоб обходити засоби радіоелектронної боротьби.

Також наприкінці січня Інститут вивчення війни повідомив, що командування Збройних сил Росії почало активне створення військ безпілотних систем.

«Російські війська, ймовірно, отримають розширені можливості підтримки безпілотників, якщо міністерство оборони Росії успішно сформує ці нові полки безпілотних систем і централізує свої зусилля із закупівель в рамках Сил безпілотних систем, хоча успіх цих зусиль залежатиме від прихильності російських збройних сил до проведення необхідних реформ і наявності ресурсів», – зауважили аналітики.

2 лютого стало відомо, що росіяни застосували нову тактику протидії українським морським дронам у Чорному морі.