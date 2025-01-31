За словами військових, ця «унікальна розробка змінює правила гри на полі бою»

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердило використання безпілотника дальньої дії, що може нести 250-кілограмову авіабомбу. Також БпЛА здатен долати відстань до 2000 км та повертатись назад. Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування 31 січня.

Українські військові підкреслюють, що це «унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою».

«Російська пропаганда постійно заявляє про “збиття” подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше. Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде», – ідеться в дописі.

У Командуванні додали, що більшість операцій Сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, утім завдають критичних ударів по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога.

Зауважимо, у ніч на 30 січня унаслідок атаки БпЛА загорілась нафтоперекачувальна станція «Новозибков» трубопроводу «Дружба» у Брянській області РФ. Тоді OSINT-канал «Кіберборошно» повідомив, що регіон «бомбив» 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів. Цей полк є єдиним у світі підрозділом, який працює майже з усіма наявними видами безпілотних літальних систем.