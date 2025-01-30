У ніч на четвер, 30 січня, Брянську область вчергове атакували безпілотники. У регіоні виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков. Про це повідомили речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук і пропагандистські Telegram-канали.

Пропагандисти стверджують, що ЗСУ атакували розподільчу станцію нафтопроводу «Дружба» на Брянщині двома американськими ракетами. Руйнувань і постраждалих, за їхніми словами, немає.

Утім, жителі селища Мамай Брянської області заявили, що чули гучний вибух в районі нафтоперекачувальної станції. Про вибухи й подальші загоряння також повідомили жителі Климова і самого Новозибкова.

«NASA Firms підтверджує удар по нафтоперекачувальній станції "Новозибков" трубопроводу "Дружба" в Брянській області. Також біля Унеча, Брянщина, горить ще газовий або нафтовий об’єкт інфраструктури», – написав Братчук.

NASA Firms підтвердила удар по НПС «Новозибков»

Російське міноборони відзвітувало про нібито п’ять збитих безпілотників над РФ: три дрони знищили над Бєлгородською областю і два – над Брянською.

Зауважимо, нафтоперекачувальна станція «Новозибков» належить російській компанії «Транснєфть», яка відповідає за транспортування нафти територією Росії. НПС є частиною магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи. Через станцію щороку проходить понад 33 млн т нафти. Востаннє росіяни повідомляли про атаку на НПС «Новозибков» 30 грудня 2024 року. Об’єкт нібито атакували українські ракети-дрони «Пекло».