У ніч на середу, 29 січня, Тверську область атакували щонайменше 29 безпілотників. БпЛА влучили у склад боєприпасів та нафтоперекачувальну станцію. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

У селищі Жовтневе Тверської області 29 січня був атакований 23-й арсенал ГРАУ та військова частина, яка розташована поруч. Губернатор області Ігорь Руденя повідомляв, що область атакували щонайменше 29 безпілотників.

«Понад 20 безпілотників атакували склад боєприпасів 23-го арсеналу ГРАУ та прилеглу до нього військову частину в селищі Жовтневе Торопецького муніципального округу. На складі у момент атаки боєприпасів не було, сам він отримав пошкодження. Пошкоджено також 3 будівлі військової частини», – йдеться у повідомленні ASTRA.

Розташування 23-го арсеналу ГРАУ

Відомо, що раніше цей арсенал уже зазнавав атаки. У вересні 2024 року внаслідок обстрілу було пошкоджено 58 будівель складу.

Також вночі у середу безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у селі Єрохіно. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, стався розлив нафтопродуктів та зайнялася пожежа.

Міноборони Росії зазначає, що впродовж ночі ППО загалом збила 104 безпілотники. БпЛА влучили в об'єкт ядерної енергетики та нафтопереробний завод.