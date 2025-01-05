Протягом тижня РФ випустила проти України понад 630 ударних дронів

У ворожих безпілотниках, якими Росія атакувала Україну в ніч на 5 січня, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

«Майже щодня ми захищаємо наше небо від російських ракет та дронів. Протягом цієї ночі Україну атакували 103 “шахеди”, у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва», – ідеться в повідомленні.

Упродовж цього тижня окупаційна армія випустила проти України понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. За словами президента, це понад 50 тис. підсанкційних компонентів з усього світу.



Володимир Зеленський підкреслив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній, оскільки Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу.



Для оборони своїх міст і сіл, захисту позицій на фронті Україна повинна надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки воїнів, переконаний глава держави.

Додамо, у неділю, 5 січня, Повітряні сили збили 61 зі 121 ворожого безпілотника, ще 42 – були локаційно втрачені. На Харківщині через падіння збитого ударного дрона пошкоджено кілька приватних будинків.