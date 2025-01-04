Повітряні сили знищили 34 безпілотники з 81, ще 47 локаційно втратили

У ніч на суботу, 4 січня, російські окупанти вчергове випустили по території України ударні безпілотники. Вибухи лунали у 11 областях, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, з 19:00 3 січня росіяни атакували Україну 81 ударним безпілотником типу Shahed, а також дронами-імітаторами різних типів. БпЛА окупанти запускали з російських Брянська, Курська, орла та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 військовослужбовці підтвердили збиття 34 ударних дронів. Авіація, зенітно-ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи працювали на території:

Полтавщини

Сумщини

Київщини

Харківщини

Чернігівщини

Черкащини

Кіровоградщини

Дніпропетровщини

Одещини

Миколаївщини

Хмельниччини

Результат роботи ППО у ніч на 4 січня 2025 року

«Через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними Сумської ОВА, над областю вдалося збити 18 ворожих дронів. Втім, про руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у пресслужбі ОВА не повідомили.

Про знищення ще двох БпЛА повідомили у пресслужбі Хмельницької ОВА – внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна однієї з адміністративних будівель. Постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає.