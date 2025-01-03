Балістичні ракети росіян завдали ударів по приватних будинках

У п’ятницю, 3 січня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по передмістю Чернігова. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків», – повідомив голова ОВА.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще чотири отримали поранення. На місці подій розгортається штаб з ліквідації наслідків. Згодом кількість постраждалих зросла до п’ятьох.

За словами очільника Чернігівської МВА Дмитра Бражинського, у передмісті Чернігова частково зруйновані два приватних будинки, ще сім будівель зазнали пошкоджень – там вибиті вікна.

Станом на 18:00 триває розбір завалів та пошук людей, які можуть перебувати під зруйнованими стінами.

Доповнено. В ефірі телемарафону В’ячеслав Чаус повідомив, що, за попередніми даними, росіяни завдали удару по Чернігову трьома ракетами «Іскандер-М». В результаті атаки загинув 72-річний чоловік. «Суспільне Чернігів» повідомило, що загиблим був доцент інституту післядипломної освіти Олексій Гальонка, який отримав осколкове поранення в голову. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в березні 2022 будинок Гальонки згорів внаслідок російського обстрілу, після чого доцент жив у сараї.

Зазначимо, вибухи у передмісті Чернігова пролунали під час масштабної повітряної тривоги, пов’язаної із застосуванням балістичного озброєння росіян. Тоді у Повітряних силах ЗСУ також повідомили про рух швидкісних цілей на заході України – на Рівненщині та Львівщині.