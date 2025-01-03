ДСНС Київщини, пошкоджений будинок на Київщині під час атаки 3 січня

фото ДСНС Київщини, пошкоджений будинок на Київщині під час атаки 3 січня

26 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено

В ніч на п’ятницю, 3 січня, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи відбивали атаку російських дронів у 9 областях України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на п’ятницю ворог атакував 93 ударними БПЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово та Орел. Сили ППО ліквідували 60 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Робота ППО 3 січня

Також через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок атаки зафіксували кілька влучань по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також безпілотники на Київщині у кількох районах пошкодили приватні будинки та авто. За даними Київської обласної військової адміністрації, одна людина загинула, четверо отримали травми.

Всі цілі, які прямували на столицю, були знищені, однак через падіння уламків постраждала жінка.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 2 січня, російські війська атакували Україну 72 безпілотниками. Внаслідок повітряного бою було ліквідовано 47 цілей.