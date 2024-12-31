Наслідки російського обстрілу на Київщині 31 грудня

У вівторок, 31 грудня, російські військові атакували ракетами та безпілотниками Київщину і Сумщину. У результаті ворожого обстрілу постраждала одна жінка. Також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомили пресслужби Київської та Сумської ОВА.

Так, на Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджений приватний будинок в одному з населених пунктів області. У ньому вибиті вікна й зруйнована покрівля.

«Постраждала жінка 1975 року народження. Медики діагностували у неї контузію та гостру реакцію на стрес. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки», – зазначили в Київській ОВА.

У столиці також вранці працювала ППО. Попередньо падіння уламків зафіксували у Дарницькому районі.

У результаті атаки на Шосткинську громаду Сумської області ніхто не постраждав, проте є руйнування.

«Зруйновані окремі об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади, три котельні, поліклініка, гуртожиток иа інші об'єкти соціальної сфери. Збитки і втрати уточнюються», – повідомив голова громади Микола Нога.

Нагадаємо, що на Різдво, 25 грудня, росіяни випустили по Україні понад 70 ракет та 100 безпілотників. Більшість повітряних цілей вдалося збити силам ППО.