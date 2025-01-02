Через протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники локаційно втрачені

В ніч на четвер, 2 січня, російські війська атакували Україну 72 безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 2 січня ворог атакував 72 ударними БПЛА і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Внаслідок повітряного бою було ліквідовано 47 цілей. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Робота ППО 2 січня

Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2025 року росіяни атакували Україну 111-ма ударними БПЛА і безпілотниками інших типів. ППО вдалося збити 63 безпілотники у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.