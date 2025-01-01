У ніч на 1 січня 2025 року росіяни атакували Україну 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Як повідомили Повітряні сили, ППО вдалося збити 63 безпілотники у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Ще 46 БпЛА локаційно втрачено, два повернулися в Росію і Білорусь.

Від атаки ворожих безпілотників постраждав Київ. Уламки дронів впали у Печерському та Святошинському районах. Поранено шестеро людей, двох з яких госпіталізували. Пошкоджено автомобілі, гаражі і трамвайна колія. У Печерському районі решти безпілотника впали на мансардний поверх житлової пʼятиповерхівки, спричинивши пожежу.

Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох загиблих унаслідок атаки. Тіло однієї загиблої жінки знайшли під завалами будинку в Печерському районі, написав мер Києва Віталій Кличко.