Росія атакувала балістикою із Воронезької та Курської областей

У ніч на 27 грудня Росія завдала удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та атакувала 24-ма ударними БпЛА. Станом на 9:00 підтверджено збиття 13 Shahed, ще 11 безпілотників локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія атакувала балістикою із Воронезької та Курської областей та запускала БпЛА із напрямків міст Орел, Брянськ та Міллерово.

«Підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях», – зазначили в ПС ЗСУ.

Через протидію Сил оборони 11 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.