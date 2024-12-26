РФ атакувала Україну 31 БпЛА

У ніч на 26 грудня РФ атакувала Україну 31 БпЛА типу «Shahed» та іншими безпілотниками. ЗСУ знешкодили усі цілі.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, БпЛА летіли з напрямків російських міст Орел та Міллерово. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях», – зазначили в Повітряних силах.

Через протидію Сил оборони, інші 11 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.