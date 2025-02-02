Український морський ударний дрон Magura v5

Чорноморський флот Росії використав ракетний безпілотник для знищення українського військово-морського дрона. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни могли розробити новий метод протидії українським морським дронам у Чорному морі.

У звіті ISW ідеться, що 1 лютого російське міноборони повідомило, що Чорноморський флот РФ нібито знищив український морський дрон за допомогою ударного безпілотника «Кронштадтський Оріон».

За даними так званих російських «військкорів», російські військові вперше запустили ракетний безпілотник з військового корабля. Це може свідчити про те, що ворог намагається знайти нові способи боротьби з українськими морськими безпілотниками, які завдали значних втрат Чорноморському флоту Росії.

Один з російських «військкорів» наполягає на збільшенні виробництва зброї, подібної до ракет X-UAV (ТКБ-1030), щоб ефективно боротися з українськими морськими безпілотниками.

«Українські сили продемонстрували свою здатність збивати російські вертольоти Мі-8 над Чорним морем ракетами, запущеними з ударних морських безпілотників Magura V5, а удар ЧФ 1 лютого свідчить про те, що російські сили розробили новий метод, щоб спробувати нівелювати цю українську адаптацію морських безпілотників», – констатують аналітики.

Нагадаємо, Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони. Дрон визнано найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року дрони Magura V5 уразили 14 російських кораблів, 8 з яких вдалось знищено повністю. Також ці дрони можна використовувати для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби й охорони морського флоту.

Втрати Чорноморського флоту РФ

Від початку повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів внаслідок українських ударів. Українські підрозділи вивели з ладу 28 кораблів і катерів та один підводний човен ворога.

8 січня Російська Федерація остаточно відмовилася ремонтувати свої військові кораблі на потужностях у Криму через загрозу українських ударів по них, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

11 січня безпілотники атакували базу військово-морського флоту росіян у Новоросійську. Саме Новоросійськ став основною базою Чорноморського флоту росіян після того, як по їхніх суднах у тимчасово окупованому Криму відбулася серія успішних атак.