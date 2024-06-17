Знищений у 2022 році в окупованому Бердянську великий десантний корабель росармії «Орськ»

З початку повномасштабного вторгнення українські підрозділи вивели з ладу 28 кораблів і катерів та один підводний човен Чорноморського флоту Росії, що становить близько третини його чисельності. Про це в інтерв’ю «РБК-Україні» розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у понеділок, 17 червня.

Плетенчук розповів, що на рахунку українських сил півтора десятка знищених великих суден ворога.

«Починаючи з флагмана і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу. Першого рангу був лише крейсер "Москва". Це також підводний човен "Ростов-на-Дону", "Котов", "Івановець", "Василь Бех" та інші», – зазначив речник.

Ще понад 10 суден росіян були в ремонті внаслідок значних пошкоджень.

«Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмірал Ессен", і "Адмірал Макаров". Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені. Деякі стоять на ремонтах досі, деякі ще довго стоятимуть через серйозні пошкодження», – пояснив Дмитро Плетенчук.

За словами речника Військово-морських сил, росіяни зіштовхнулись з неможливістю відремонтувати свої великі десантні кораблі (ВДК) через брак деталей.

«Знаєте, як цікаво сталось з великими десантними кораблями? Ми дочекались, поки вони їх привели до ладу, і після цього ударили. А ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проєкт, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагались купляти якісь деталі, замінники. Тому я не думаю, що вони зараз будуть поспішати з ремонтом цих ВДК», – сказав Плетенчук.

Дмитро Плетенчук зазначив, що пріоритетною ціллю для Сил оборони в морі є ворожі ракетоносії. Українцям вже вдалось знищити два малих ракетних короблі (МРК) і підводний човен – «Аскольд», «Циклон» і «Ростов-на-Дону».

«Залишається вісім, серед них три підводні човни, три МРК “Буян-М” і два фрегати “Ессен” і “Макаров”», – повідомив речник.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 6 червня в окупованому Криму бійці ГУР знищили російський буксир проєкту 498 «Сатурн» або «Протей».