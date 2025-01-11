Новоросійськ розташований за понад 600 км від підконтрольних Україні приморських населених пунктів

У ніч на суботу, 11 січня, у місті Новоросійськ спалахнула пожежа внаслідок атаки безпілотників на портову інфраструктуру. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Безпілотники атакували портову інфраструктуру Новоросійська в ніч на 11 січня, там базуються кораблі військово-морського флоту Росії. Вибухи у місті пролунали після півночі. Росіяни пишуть, що під час атаки системи протиповітряної оборони не працювали.

База військово-морського флоту Росії у Новоросійську. Фото Google Eart

За даними містян, по порту було зафіксовано понад сім прильотів.

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Відзначимо, Новоросійськ розташований за 120 км на південний схід від Керченської протоки та за понад 600 км від підконтрольних Україні приморських населених пунктів. Саме Новоросійськ став основною базою Чорноморського флоту росіян після того, як по їхніх суднах у тимчасово окупованому Криму відбулася серія успішних атак.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 січня, кілька російських областей, а також тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Кілька дронів влучили у два багатоповерхові будинки в Котовську Тамбовської області Росії.