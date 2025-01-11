Будівлі зазнали незначних пошкоджень

В ніч на суботу, 11 січня, кілька російських областей, а також тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що вночі на суботу кілька дронів влучили у два багатоповерхові будинки в Котовську Тамбовської області Росії. Виконуючий обов'язки губернатора Тамбовської області Євгєній Пєрвишов зазначив, що будівлі зазнали незначних пошкоджень. Кілька людей отримали травми від осколків скла.

«Займань немає, у будівель незначні ушкодження. Оцінюємо завдані збитки, оперативно ліквідуватимемо наслідки. У регіоні вжито всіх заходів для забезпечення безпеки. Оперативні служби Тамбовської області працюють у режимі підвищеної готовності», – йдеться у повідомленні.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Також про атаку безпілотників повідомляли мешканці Воронезької, Курської, Саратовської та Липецької областей. Telegram-канал Baza повідомляє, що масована атака БпЛА на Краснодарський край розпочалася близько 00:30, під удар потрапили одразу кілька міст.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

«Жителі Анапи повідомляють про систему оповіщення, що працює в місті. У Новоросійську після одного з вибухів почалася пожежа», – додають у повідомленні.

Крім цього, відомо, що російська авіація ввела в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків через атаку БпЛА. Тоді як за повідомленням «Кримського вітру» 10 січня о 23:22 росіяни перекрили Кримський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом підняли авіацію, місцеві жителі чули вибухи в Керчі.

У Міноборони Росії стверджують, що вночі їхній ППО вдалося перехопити та знищити 85 українських безпілотних літальних апаратів:

31 БпЛА над акваторією Чорного моря,

16 дронів над територіями Воронезької області,

16 безпілотників над Краснодарським краєм,

14 БпЛА над акваторією Азовського моря,

4 БпЛА над територією Бєлгородської області,

2 БпЛА над територією Тамбовської області

2 дрони над Курською областю.

Нагадаємо, під ранок п’ятниці, 10 січня, безпілотники атакували місто Гатчина Ленінградської області Росії. Місцеві мешканці повідомили про масштабну пожежу та вибухи.