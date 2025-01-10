У Ленінградській області РФ спалахнула масштабна пожежа у промзоні
Відстань від українського кордону до Гатчини становить понад 800 км
Під ранок п’ятниці, 10 січня, безпілотники атакували місто Гатчина Ленінградської області Росії. Місцеві мешканці повідомили про масштабну пожежу та вибухи, передають пропагандистські Telegram-канали.
Зазначається, що глухі вибухи жителі Гатчини почули близько 06:00 за місцевим часом. Стовпи диму та яскраві спалахи від загоряння видно за кілька кілометрів.
Пожежа в російському місті Гатчина, 10 січня 2025 рік
За повідомлення МНС Росії, вогонь охопив 2000 м2 двоповерхової цегляної будівлі на території промислової зони в російській Гатчині. Інформації про постраждалих не надходило. Також російські рятувальники не назвали причини виникнення пожежі.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Talegram-канал Astra стверджує, що поруч із місцем пожежі розташоване підприємство «Інгрія Тех», яке займається продажем панельних покриттів і лакофарбових виробів. Також там є підприємство з перероблення та консервування риби «Адміралъ» і Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків і адміністративних будівель.
Натомість за інформацією Talegram-каналу Mash, пожежа сталася на території заводу з виробництва ацетону по вулиці Індустріальній в Гатчині. Надзвичайники зафіксували розлив ацетону. Пожежі надали ранг № 2.
Telegram-канал Shot пише, що цистерни з ацетоном встигли відігнати від епіцентру пожежі в Гатчині. Загрози нових вибухів на заводі ацетону в Гатчині, який палає, нібито немає. Рятувальники продовжують боротися з пожежею.
Українська сторона наразі не коментувала цей інцидент.
До слова, у ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області після атаки безпілотників спалахнула сильна пожежа на нафтобазі комбінату «Кристал» Росрезерву. Місцеві мешканці чули близько 40 вибухів перед пожежею.