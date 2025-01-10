Під ранок п’ятниці, 10 січня, безпілотники атакували місто Гатчина Ленінградської області Росії. Місцеві мешканці повідомили про масштабну пожежу та вибухи, передають пропагандистські Telegram-канали.

Зазначається, що глухі вибухи жителі Гатчини почули близько 06:00 за місцевим часом. Стовпи диму та яскраві спалахи від загоряння видно за кілька кілометрів.

Пожежа в російському місті Гатчина, 10 січня 2025 рік

За повідомлення МНС Росії, вогонь охопив 2000 м2 двоповерхової цегляної будівлі на території промислової зони в російській Гатчині. Інформації про постраждалих не надходило. Також російські рятувальники не назвали причини виникнення пожежі.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Talegram-канал Astra стверджує, що поруч із місцем пожежі розташоване підприємство «Інгрія Тех», яке займається продажем панельних покриттів і лакофарбових виробів. Також там є підприємство з перероблення та консервування риби «Адміралъ» і Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків і адміністративних будівель.

Натомість за інформацією Talegram-каналу Mash, пожежа сталася на території заводу з виробництва ацетону по вулиці Індустріальній в Гатчині. Надзвичайники зафіксували розлив ацетону. Пожежі надали ранг № 2.

Telegram-канал Shot пише, що цистерни з ацетоном встигли відігнати від епіцентру пожежі в Гатчині. Загрози нових вибухів на заводі ацетону в Гатчині, який палає, нібито немає. Рятувальники продовжують боротися з пожежею.

Українська сторона наразі не коментувала цей інцидент.

До слова, у ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області після атаки безпілотників спалахнула сильна пожежа на нафтобазі комбінату «Кристал» Росрезерву. Місцеві мешканці чули близько 40 вибухів перед пожежею.