Уночі 5 січня росіяни відбивали масовану повітряну атаку

У ніч на неділю, 5 січня, безпілотники атакували Ростовську та Бєлгородську області Росії. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, приміщення та автомобілі в кількох населених пунктах регіонів. Про це повідомили виконувач обовʼязків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«Цієї ночі в Ростовській області було відбито масовану повітряну атаку ворога. Починаючи з опівночі сили й засоби ППО знищили 37 БпЛА, зокрема – в Таганрозі, Міллеровському, Тарасівському та Білокалитвинському районах. Через падіння уламків пошкоджено майно у мешканців Таганрога та Неклиновського району, обсяг збитків уточнюється», – ідеться в повідомленні Юрія Слюсара.

За словами керівника Ростовщини, унаслідок падіння уламків БпЛА в Таганрозі та селі Новобессергенівка Неклинівського району пошкоджень зазнали будинки – вибиті вікна, пошкоджені дахи та стіни. Також пошкоджено автомобілі. Посадовець заявив, що обійшлось без поранених і пожеж.

Очевидці опублікували відео, де чутно звуки вибухів та видно спалахи. У пропагандистських Telegram-каналах заявили, що під атакою міг опинитися військовий аеродром Міллерово. На ньому з 2014 року базується 31 винищувальний авіаційний полк, на озброєні якого перебувають винищувачі Су-30СМ.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Окрім цього, за інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, ЗСУ завдали удару по трьох населених пунктах регіону.

У місті Грайворон на територію соціального об'єкта з безпілотника скинули вибуховий пристрій – у будівлі вибито скло. У селі Гора-Поділ Грайворонського округу один безпілотник скинув вибуховий пристрій біля багатоквартирного будинку, унаслідок чого в одній з квартир вибило вікна.

Наслідки атаки на Бєлгородську область РФ (Фото В’ячеслава Гладкова)

Зі слів російського губернатора, у селі Нижнє Березове-друге Шебекинського округу внаслідок скидання вибухівки з БпЛА загорілися два автомобілі та прибудова до будинку. Також вибито вікна в трьох приватних будинках і пошкоджено два автомобілі.

Як повідомило російське Міноборони, сили та засоби ППО за ніч збили 61 БпЛА над чотирма регіонами РФ. Зокрема, 37 БпЛА нібито знищили над територією Ростовської області, 20 – над Брянською, два – над Воронезькою, по одному – над Бєлгородською й Орловською областями.

До слова, напередодні, 4 січня, у російському місті Сафоново у Смоленській області лунали вибухи після атаки безпілотників. Імовірною ціллю міг стати завод із будівництва ракетних двигунів.

Того ж дня безпілотники атакували найбільший російський морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Цей порт став однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій.