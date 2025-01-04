Дрони могли атакувати завод з будівництва ракетних компонентів

У ніч на суботу, 4 січня, у російському місті Сафоново у Смоленсьцій області пролунали вибухи після атаки безпілотників. Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео вибухів, а місцева влада підтвердила нічну атаку БпЛА.

На оприлюднених у соцмережах відео видно спалах світла на території Сафоново, а також характерний звук вибуху. За словами місцевого губернатора Васілія Анохіна, над територією Смоленської області нібито збили п’ять безпілотників.

Росіяни заявили, що внаслідок атаки нібито немає руйнувань. Крім того, наразі немає інформації про постраждалих.

За даними Telegram-каналів, потенційною ціллю для безпілотників міг стати місцевий завод АО «Авангард» – підприємство холдингу ракетобудування АО «ВПК «НПО машиностроєнія». На заводі, розташованому у північній частині Сафоново, серійно випускають корпуси двигунів твердопаливних ракет, транспортно-пускові контейнери, броньовані елементи та протирадіаційний захист для бронетанкової техніки.

У пресслужбі Генштабу та російського міністерства оборони атаку на Сафоново не коментували. Водночас у російському Міноборони заявили, що і ніч на 4 січня нібито знищили 16 ударних безпілотників українського походження. Цікаво, що, за даними російського міністерства оборони, над Смоленською областю збили лише три БпЛА, тоді коли Анохін заявляв про збиття п’ятьох.

Ще десять дронів росіяни нібито збили над Брянщиною, і по одному над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.