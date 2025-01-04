На території порту пролунав вибух

У ніч на суботу, 4 січня, невідомі безпілотники атакували найбільший російський морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Російські Telegram-канали поширили відео із вибухами на території порту, а атаку на Усть-Лугу підтвердив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У соцмережах поширили відео, на якому чутно роботу російського ППО, а також видно момент вибуху на території порту. Попри відео вибуху, російське міністерство оборони заявило начебто про збиття одного БпЛА. До слова, губернатор Ленінградської області заявив про чотири нібито збиті дрони.

«Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни. По-друге – він допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот. Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб», – повідомив Андрій Коваленко.

Голова ЦПД додав, що порт у Усть-Лузі став своєрідною альтернативою європейським морським маршрутам та портам. Так, порт став основним виходом до ринків Азії – зокрема, до Китаю та Індії. За словами Коваленка, завдяки порту в Усть-Лузі Росія може тиснути на країни Балтії, а також Польщу та інші країни в регіоні, контролюючи стратегічні морські перевезення.

У пресслужбі Генштабу та російського міністерства оборони атаку на порт не прокоментували.

Порт Усть-Луга розташований за 70 км від Фінської заливу у Балтійському морі. Саме звідти наприкінці листопада вийшов китайський балкер, який навмисно обірвав кабелі передачі даних між чотирма країнами. Йдеться про те, що якір балкера тягнувся по дну протягом 160 км та обірвав кабелі між Литвою та Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною.

Наприкінці грудня у Балтійському морі також затримали російський танкер Eagle S, що перевозив нафту з Росії до Єгипту. Його екіпаж підозрюють у навмисному перерізанні лінії електропередачі між Фінляндією та Естонією 25 грудня. Російське судно проходило в момент інциденту поряд, і невдовзі було затримане береговою охороною Фінляндії. Окрім електричного кабелю, також пошкоджено чотири кабелі зв’язку.