Судно Yi Peng 3 до березня 2024 року працювало виключно у китайських водах, проте згодом почало перевозити російські товари

Екіпаж китайського балкера, який перебував у Балтійському морі на момент обриву підводних кабелів зв’язку, підозрюють у диверсії, повідомив у середу, 27 листопада, The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За даними слідства, якір корабля перерізав кабель між Швецією та Литвою, а також кабель між Німеччиною та Фінляндією.

WSJ оприлюднив версію слідства, згідно з якою екіпаж китайського судна Yi Peng 3, який перевозив російські добрива, міг навмисно обірвати важливі кабелі передачі даних між чотирма країнами. Йдеться про те, що якір балкера тягнувся по дну протягом 160 км та обірвав кабелі між Литвою та Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною.

Правоохоронці розглядають версію, що капітан корабля міг бути завербований російською розвідкою, оскільки шанс того, що він не побачив кинутого якоря є «надзвичайно малоймовірним». Так, в такому разі капітан балкера протягом годин мав не помічати сповільнення судна та обрив кабелів.

Зазначається, що китайське судно вийшло з російського порту Усть-Луга у Балтійському морі 15 листопада. Вже 18 листопада низка ЗМІ повідомила про обрив кабелів зв’язку в морі. Компанія Ningbo Yipeng Shipping, яка володіє судном, дозволила зупинити свій корабель та співпрацює зі слідством, втім відмовилася коментувати ситуацію. Росія свою причетність відкидає.

Наразі Yi Peng 3 охороняє флотилія кораблів Організації Північноатлантичного договору, що належать Данії, Німеччині та Швеції. Відповідно до норм міжнародного морського права, кораблі НАТО не можуть змусити китайський балкер зайти в один з портів.

За даними WSJ, балкер Yi Peng 3 до початку березня 2024 року працювало виключно в китайських водах, проте згодом почало перевозити російські вантажі – зокрема, вугілля. Судно заходило у російські порти в Японському, Баренцовому та Балтійському морях.