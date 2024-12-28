Фінська берегова охорона та затриманий російський танкер

На борту російського танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2 25 грудня, виявили спеціальні передавальні та приймальні пристрої. Їх могли використовувати для спостереження за діяльністю військово-морських сил і авіацією НАТО, повідомив журнал Lloyd’s List в п’ятницю, 27 грудня.

Як розповіло одне з джерел видання, яке сім місяців тому надавало комерційні послуги танкеру Eagle S , влітку на борту судна було встановлено високотехнологічне обладнання, яке є «нетиповим для торгового судна». Встановлені пристрої споживали багато енергії від корабельного генератора, що призводило до численних відключень електроенергії.

За словами співрозмовника Lloyd’s List, передавальні та приймальні пристрої використовувались для запису всіх радіочастот, а також стеження за всіма кораблями та літаками військово-морських сил НАТО. Ними керували російські, турецькі й індійські радисти. На борту Eagle S також виявили особу, що не була моряком. Після повернення танкера в Росію, комп'ютерне обладнання вивантажувалось для аналізу.

Російський танкер Eagle S також скинув «пристрої сенсорного типу» в протоці Ла-Манш під час проходження між берегами Англії й Франції. Джерела вказали, що, вірогідно, шпигунське обладнання більше не повернули на корабель після того, як воно було вивантажено для аналізу. Однак ідентичне шпигунське обладнання було розміщене на ще одному танкері російського тіньового флоту – Swiftsea Rider.