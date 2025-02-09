В Україні стартує проєкт «Лінія дронів»

В Україні стартує новий проєкт Лінія дронів, який допоможе захистити військових на «нулі» та посилить піхотинців. Про запуск проєкту у неділю, 9 лютого, повідомили президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та Сухопутні війська України.

За словами міністра оборони, проєкт «Лінія дронів» посилить українські бригади та масштабуватиме досвід ефективного знищення противника.

«Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БпЛА. “Лінія Дронів” масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі», – повідомив Рустем Умєров.

Перший етап охопить п’ять елітних полків і бригад Сил оборони, йдеться про:

20 окремий полк «К-2»;

429 полк «Ахіллес»;

427 полк «РАРОГ»;

414 бригада «Птахи Мадяра»;

Полк «Фенікс» (бригада «Помста»).

У межах проєкту поєднають піхоту та безпілотники в єдину ударну систему. Це дозволить сформувати зону ураження глибиною 10-15 км, у якій ворог не зможе пересуватися без втрат, а також надасть піхоті постійний повітряний супровід і прикриття. Крім того, таке рішення дозволить виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до позицій українських військових.

«Системний командир і приклад для побратимів Мадяр, безстрашний тактик і майстер блискавичних ударів Ахіллес, харизматичний і незламний стратег Верес, агресивний і непередбачуваний для ворога лідер Хасан: командири цих підрозділів знають свою справу, піклуються про безпеку бійців, масово знищують окупантів, освоюють нові технології й тактики», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Планується, що надалі досвід зазначених полків та бригад буде поширюватися в українській армії. Зазначається, що проєкт «Лінія дронів» ініціював Володимир Зеленський, а координуватимуть його командування Сухопутних військ, Державна прикордонна служба, міноборони, а також міністерство цифрової трансформації.