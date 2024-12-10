Полк «Птахи Мадяра» розширюється до окремої бригади

Український 414 окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» розширять до бригади. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив командир підрозділу Роберт Бровді із позивним «Мадяр».

«“Птахи Мадяра” трансформуються в Окрему бригаду безпілотних авіаційних систем (БпС) Так, протягом усього 2024 року з роти через окремий батальйон, окремий полк до окремої 414 бригади БПС», – сказав Роберт Бровді.

За словами Роберта Бровді, у межах реформування кількість особового складу тепер збільшиться втричі. Тому командир підрозділу оголосив про набір особового складу. Зазначається, що долучитися можуть військові, цивільні, а також ті, хто самовільно залишив частину.

Роберт Бровді також зазначив, що наразі «Птахи Мадяра» мають гарне оснащення, що допомагає зберегти особовий склад. Однак, у зв’язку з розширенням він оголосив збір на дооснащення. За посиланням є реквізити для допомоги.

«З особовим складом в нас нівроку [...] Наш особовий склад оснащений всіма засобами виявлення та захисту [...] Тому збір, який я оголошую, спрямований виключно на доукомплектацію», – сказав Роберт Бровді.

Додамо, що підрозділ спеціалізується на застосуванні ударних безпілотників, систем РЕБ, дистанційному мінуванні та коригуванні вогню за допомогою безпілотників.

«Птахи Мадяра» протягом 110 днів тримали оборону Бахмуту, допоки у березні 2023 року не отримали наказ відвести свої сили. Також «Птахи Мадяра» брали участь в боях на півночі Харківської області, а в серпні 2024 року полк перевели на Покровський напрямок. ZAXID.NET 16 листопада повідомляв, що бійці підрозділу «Птахи Мадяра» знищили на Покровському напрямку російський комплекс радіоелектронного придушення Борисоглєбск-2, вартість 200 млн доларів. Для цього військові застосували дрон Vampіre.

Нагадаємо, 8 грудня командир підрозділу К-2 підполковник Кирило Верес повідомив, що батальйон К-2 розширюється до 20 окремого полку безпілотних систем. На сайті підрозділу оголосили набір до новоствореного полку.