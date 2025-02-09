Унаслідок ворожої атаки постраждали шість регіонів

У ніч проти неділі, 9 лютого, російські окупанти випустили по Україні 151 безпілотник. Повітряні сили знищили 70 ворожих дронів, повідомили у пресслужбі відомства.

З 19:30 8 лютого ворог випустив 151 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із російських Курська, Орла, Міллєрова, Брянська і Приморсько-Ахтарська.



Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 70 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях», – повідомили в командуванні Повітряних сил.



Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Станом на 09:00 Повітряні сили фіксували у небі над країною ще два ворожі безпілотники.

Результати роботи ППО у ніч на 9 лютого

Наслідки атаки російських БпЛА на Україну



За даними Повітряних сил, унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Київщина – уламки збитого дрона пошкодили фасад недобудованого житлового будинку в Обухівському районі. По області уламки збитих БпЛА впали на відкритих ділянках місцевості. Тривають роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Сумщина – внаслідок атаки БпЛА пошкоджено дачний будинок та прибудинкову територію у Садівській громаді. У Роменській громаді – пошкоджено два приватних будинки.

Дніпропетровщина – унаслідок атаки ударного безпілотника виникла пожежа на Синельниківщині, яку рятувальники вже загасили.

Волинь – уночі медіа повідомляли про звуки вибухів у Луцьку – о 03:36 та 04:17. На час публікації новини місцева влада не уточнила наслідків атаки, в регіоні триває повітряна тривога.