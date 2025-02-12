Окупанти випустили сім ракет «Іскандер-М» з Брянщини та Криму

У ніч на середу, 12 лютого, російські окупанти випустили по Україні балістичні ракети та ударні безпілотники. Росіяни застосували ракети по Києву, де є загиблий та постраждалі, а також Кривому Рогу, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

За даними військовослужбовців, росіяни випустили шість балістичних ракет «Іскандер-М» з Брянської області Росії та одну з тимчасово окупованого Криму. Окрім того, з вечора 11 лютого окупанти застосували 123 дрони-камікадзе, випущені з російських Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Результати роботи ППО у ніч на 12 лютого

Ще 40 БпЛА-імітаторів локаційно втратили. У пресслужбі Повітряних Сил повідомили, що негативних наслідків внаслідок втрати дронів немає.

Внаслідок нічної атаки є руйнування у Кривому Розі, на Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині. Крім того, внаслідок ракетного обстрілу постраждав Київ – там зайнялися пожежі у чотирьох районах, одна людина загинула, а щонайменше четверо зазнали поранень. Серед постраждалих – 9-річна дівчинка.