Вночі ППО працювала у шести областях України

В ніч на суботу, 15 лютого, російські військові випустили по Україні 70 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у шести областях України. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни запустили ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Протиповітряна оборона працювала у шести областях України: Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій. Загалом українським військовим вдалося збити 33 ударні БпЛА, ще 37 – було локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок дії засобів радіоелектронної боротьби.

«Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Про постраждалих внаслідок атаки наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 14 лютого, російські військові випустили по Україні 130 ударних безпілотників. Один з них влучив у саркофаг 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції, який захищає від радіації, внаслідок чого зайнялася пожежа.