Уночі росіяни атакували Нікопольський район артилерією та дронами

У ніч на понеділок, 17 лютого, російській окупанти завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу в районі постраждали дев’ятеро людей, є руйнування, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так у ніч на 17 лютого росіяни завдали артилерійських ударів по Марганцю. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у місті постраждали четверо людей – 64 річна жінка та чоловіки 22, 26 та 54 років.

«Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, вісім магазинів, кафе, юридичний центр. Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і чотири приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач», – повідомив голова ОВА.

Крім того, окупанти завдали ударів по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині. Внаслідок атаки дрона-камікадзе постраждали п’ятеро людей – чотири жінки віком від 36 до 71 років та 62-річний чоловік.

Російська атака на громаду пошкодила місцеву АЗС та автомобіль.

Наразі правоохоронці документують наслідки атак. За фактом обстрілів прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).