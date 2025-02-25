Зруйнований внаслідок атаки по Київщині приватний будинок, 25 лютого

У ніч та вранці вівторка, 25 лютого, російська армія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили та військові адміністрації.

Російські окупанти випустили крилаті ракети з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району міста Енгельс у Саратовській області РФ. Також упродовж ночі над кількома областями країни фіксували дрони-камікадзе Shahed.

Загроза ударних БпЛА оголошувалася в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Донецькій, Миколаївській, Житомирській, Вінницькій та Чернігівській областях. Близько шостої години по всій країні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

За даними Київської ОВА, унаслідок ворожого удару БпЛА в Обухівському районі поранено 44-річну жінку. Її госпіталізували до лікарні з різаною раною ноги. На місці влучання частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

Також пошкоджено приватні будинки у Фастівському районі. В обласній адміністрації обіцяли згодом оприлюднити детальну інформацію щодо наслідків атаки.

У Сумах внаслідок влучання БпЛА пошкоджені житлові будівлі. За попередніми даними ДСНС, поранень зазнали двоє людей. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон.

Рятувальники на місці прильоту в Сумах, 25 лютого (Фото ДСНС)

Уночі російські окупанти трьома дронами-камікадзе Shahed атакували село Рясне у Богодухівському районі Харківщини. Унаслідок чого пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та чотири складських приміщення сільськогосподарського підприємства.

Доповнено. Уламки збитого російського дрона пошкодили господарську будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Там виникла пожежа, яку оперативно загасили надзвичайники. Через атаку постраждала місцева мешканка. Її та ще двоє дітей віком 4 та 7 років госпіталізували.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 25 лютого російська армія випустила по Україні 213 безпілотників та сім крилатих ракет Х-101. Українські захисники збили шість крилатих ракет та 133 ворожих дронів. Ще 79 дронів не досягли цілей.

Повітряні сили підвердили збиття ворожих цілей у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.