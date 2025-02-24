Через атаку БпЛА є пошкодження в кількох областях

У ніч понеділка, 24 лютого, російські окупанти атакували Україну 185 безпілотниками. Повітряні сили знищили 113 ворожих дронів, ще 71 – не досяг цілей, повідомили у відомстві.

З 20:00 23 лютого окупанти випустили дрони-камікадзе типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із російських Орла, Брянська, Курська та мису Чауда в окупованому Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Ворожі безпілотники упродовж ночі збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Результати роботи української ППО 24 лютого

Наслідки ворожої атаки на Україну

Уночі російські війська завдали удару трьома дронами-камікадзе Shahed по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади Харківщини. Там пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та чотири складських приміщення. Окрім цього, пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння.

Через ворожу атаку у Дніпровському районі на Дніпропетровщині пошкоджені два приватні будинки й дві господарські споруди.

У передмісті Одеси уламки збитого дрона пошкодили припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі.

У результаті ворожої атаки в Броварському районі Київщини пошкоджений недобудований багатоповерховий будинок. Пожежу між 23 та 24 поверхом загасили рятувальники. В 50-річного охоронця житлового комплексу діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччині пошкоджено фасад, вікна, двері, дах житлового будинку та автомобіль. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна ще в п’яти житлових будинках.