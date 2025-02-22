Наслідки атаки росіян на Київщині

У ніч на суботу, 22 лютого, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Вибухи лунали у 13 областях, у чотирьох із них є руйнування, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 19:00 21 лютого окупанти випустили по Україні 162 безпілотники типу Shahed, а також дрони-імітатори різних типів. Пуски БпЛА відбувалися з російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:00 Повітряні Сили підтвердили збиття 82 дронів-камікадзе та безпілотників інших типів. Ще 75 дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 22 лютого

Робота ППО відбувалася у 13 областях:

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Житомирській,

Вінницькій,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Дніпропетровській.

Втім, Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина постраждали від нічної атаки росіян. Зокрема, у Київській області внаслідок дронового удару загинула 62-річна людина. В області пошкоджені дитячий садочок, приватний житловий будинок, навчальний заклад та шість автомобілів.

У Харкові дрон атакував цивільне виробниче підприємство, пошкоджена техніка компанії та її інше майно. У Кропивницькому є влучання на території одного з підприємств, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Нагадаємо, під час однієї з нещодавніх атак ворожих дронів росіяни завдали ударів по Одесі, внаслідок чого тисячі мешканців залишилися без світла та тепла.