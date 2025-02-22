Росіяни вночі атакували Україну понад 160 дронами-камікадзе
Внаслідок атаки постраждали чотири області
У ніч на суботу, 22 лютого, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Вибухи лунали у 13 областях, у чотирьох із них є руйнування, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
З 19:00 21 лютого окупанти випустили по Україні 162 безпілотники типу Shahed, а також дрони-імітатори різних типів. Пуски БпЛА відбувалися з російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 08:00 Повітряні Сили підтвердили збиття 82 дронів-камікадзе та безпілотників інших типів. Ще 75 дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.
Результат роботи ППО у ніч на 22 лютого
Робота ППО відбувалася у 13 областях:
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській.
Втім, Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина постраждали від нічної атаки росіян. Зокрема, у Київській області внаслідок дронового удару загинула 62-річна людина. В області пошкоджені дитячий садочок, приватний житловий будинок, навчальний заклад та шість автомобілів.
У Харкові дрон атакував цивільне виробниче підприємство, пошкоджена техніка компанії та її інше майно. У Кропивницькому є влучання на території одного з підприємств, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Нагадаємо, під час однієї з нещодавніх атак ворожих дронів росіяни завдали ударів по Одесі, внаслідок чого тисячі мешканців залишилися без світла та тепла.